Mike Flanagan blir med i «Warhammer 40 000»-prosjektet sammen med Henry Cavill

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Amazon holder et slør av absolutt hemmelighold rundt Warhammer 40 000-serien, som skal produseres av og ha Henry Cavill i hovedrollen. Cavill er en kjent fan (eller rettere sagt, en innbitt fan) av Games Workshops hele univers av endeløs krig og har i årevis kjempet for å få et produksjonsselskap interessert i Space Marines fra det 41. årtusenet. Vi har visst en stund nå at Amazon MGM Studios skal være hans «slagskip», men det gjenstod å se hvem «Battle Brother» skulle bli for å lede prosjektet sammen med Cavill… inntil i dag.

Det er nettopp blitt rapportert (via Deadline) at Mike Flanagan, den kjente skrekkfilmregissøren, særlig kjent for seriene «The Haunting of Hill House», «The Haunting of Bly Manor», «The Fall of the House of Usher» og «Midnight Mass», blir med i prosjektet. Ifølge rapporten skal «arbeidet med manuset starte snart», samtidig som det påpekes at Cavill fortsatt er «like engasjert som alltid» i prosjektet.

Videre er det i dag også bekreftet at produksjonen av den nye «Secret Level»-episoden om Warhammer: Age of Sigmar er nesten ferdig, og at Games Workshop skal produsere en animert serie basert på Deathwatch – forhåpentligvis med inspirasjon også fra den fanlagde kortfilmserien «Astartes».

Med tanke på Flanagans merittliste, tror du han er et godt valg som regissør og manusforfatter for Henry Cavills «Warhammer 40 000»-serie?