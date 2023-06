Henry Cavill tar farvel med The Witcher

HQ

Vi fikk ikke bare en ny scene fra tredje sesong av The Witcher i helgens TUDUM-stream, for Henry Cavill benyttet også anledningen til å minne fansen på at dette blir siste gang han er Geralt of Rivia ved å takke for følget.

Cavill valgte i hovedsak å takke sine medskuespillere, og viste en enorm takknemlighet for dem under sin korte uttalelse:

"Jeg vil egentlig bare snakke om medskuespillerne mine her. For nok en gang var det en glede og en ære å jobbe med dere. Dere tilfører så mange nyanser og detaljer til disse karakterene som ofte står i fare for å bli overforenklet, og det dere har gjort med karakterene har krevd arbeid, omsorg og innsats. Og tro meg, det var en fornøyelse å jobbe med dere. Så [jeg] vil bare si at jeg kommer til å savne dere. Jeg kommer til å savne dere veldig mye."



Joey Batey, som spiller Jaskier, la til en egen takk og komplimenterte Cavills "utrolige bidrag til The Witcher gjennom tre sesonger. Vi kommer til å savne deg, og vi elsker deg."

Hva synes du om at Henry Cavill forlater The Witcher?