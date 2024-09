Henry Cavill vil ha mer PvP-godsaker fra Warhammer 40,000: Space Marine II

HQ

Henry Cavill er en av de mest berømte nerdene vi har i dag, og har spilt både Supermann og Geralt i løpet av karrieren i tillegg til å dele tips om PC-bygging og Warhammer-maleri via Instagram-kontoen sin.

Det siste er interessant, fordi Warhammer ser ut til å være en stor lidenskap for Cavill. Han har gjentatte ganger vist seg å ha en virkelig dyp kunnskap om emnet, og for tiden jobber han med en Warhammer-serie med Amazon. Tilsynelatende spiller han også Warhammer 40,000: Space Marine II.

Han skriver på Instagram at han liker spillet og spesielt PvP-aspektet, som han håper de vil utvide:

"Elsker PvP og ser virkelig frem til at det vokser og utvides - det har virkelig potensial til å bli helt fantastisk!"

Som den gameren og Warhammer-fan han er, spiller han naturligvis på den høyeste vanskelighetsgraden - Angel of Death - og bemerker at det er tøft nok til at han ikke kan gjøre det alene, noe han elsker. Spillets utgiver Focus Entertainment har også veid inn i kommentarfeltet, og skriver:

"Når keiserens fineste kriger spiller, vet du at det er bra."

Og vi kunne ikke vært mer enige, Warhammer 40,000: Space Marine II er et virkelig flott spill. Er du enig med Cavill i at PvP-delen bør utvides?