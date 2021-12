Henry Cavill vil lage Red Dead Redemption-film

HQ

I går skrev jeg om at Henry Cavill hadde fortalt IGN at han gjerne skulle fått bli med i en Warhammer-serie eller film, men det var ikke bare gigantsiden som fikk intervjue den talentfulle briten.

David Caballero fra vår spanske avdeling hadde også æren av å snakke med Cavill da andre sesong av Netflix sin The Witcher-serie hadde førpremiere i Madrid for et par dager siden, og spurte da om den spillinteresserte karen hadde noen spesielle ønsker om hvilke filmer eller serier basert på videospill han gjerne skulle sett bli en realitet med han i hovedrollen. Caballero fikk da følgende svar:

"Vel, det er et vanskelig spørsmål, for du binder både en IP (intellectual property red. anm) og et selskap sammen, noe som kan være utfordrende å få til. Derfor vil jeg ikke fange meg selv i et hjørne med det, men det er mange spill der ute...Jeg har faktisk begynt på Red Dead Redemption 2. Jeg vet jeg er litt sen til den festen, men jeg begynte å spille det, og liker det veldig godt. Så noe rundt det tror jeg ville blitt veldig moro å lage film av. Ja! Western-Cavill, eller hva?"

Ja, hva tror du? Hadde Red Dead-universet gjort seg bra i filmform med Cavill i hovedrollen?

Netflix

