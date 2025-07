Henry Golding tar nesten navnet sitt opp av hatten for å bli den neste James Bond

HQ

Av de mange, mange navnene som har blitt kastet rundt for å bli den neste James Bond, er Henry Golding en skuespiller som har hengt i luften som en å holde øye med. Han er en actionfilmveteran og har den perfekte alderen for å bli 007, med sine 38 år og erfaring, samtidig som han fortsatt har en viss grad av ungdommelig sprudlende entusiasme. Men enhver sjanse for at Golding skal bli Bond virker utelukket nå, ettersom skuespilleren har så godt som avvist alle rykter om 007-rollen.

I en samtale med People kommenterte Golding det å ta over Bond-rollen, og bemerket at det faktisk er litt av et "mareritt" ettersom det både er en massiv kulturell forventning og også et tema som skal passe inn i karakterens stil og tendenser.

I sin helhet forklarer Golding "Jeg tror det er alle skuespilleres mareritt. Men samtidig ønsker [du] også å tilføre noe nytt til en franchise. Hvorfor kan de ikke ta frem flere agenter eller flere OO-er? Jeg tror det ville vært så mye morsommere, fordi det ikke er de samme begrensningene og forventningene. Kanskje jeg bare er en p----. Jeg vet ikke helt. Men jeg tror jeg ville elsket det så mye mer hvis det ikke fantes det overhengende kulturelle presset."

Tror du Golding ville ha blitt en god 007, eller er du glad for at noen andre tar styringen, kanskje Tom Holland, Jacob Elordi eller Harris Dickinson?