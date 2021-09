Fiender forenes i The Dark Pictures: House of Ashes-trailer

den 26 august 2021 klokken 08:30 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Til tross for å være et ekstremt historiefokusert spill er ikke Bandai Namco og Supermassive Games redde for å vise for mye av The Dark Pictures: House of Ashes, for her...