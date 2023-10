Her er alle de over 500 bilene som er i Forza Motorsport

HQ

Finnes favorittbilene dine i Forza Motorsport? Sannsynligheten er ganske stor for at i hvert fall et par av dem er det, ettersom det inneholder 500 biler som du kan bygge og kjøre.

Med bare en uke igjen til den offisielle lanseringen den 10. oktober (dog med fem dagers forsprang hvis du bestiller Premium-utgaven) har Turn 10 nå avslørt alle bilene som er inkludert ved lanseringen, og utvalget vil selvsagt øke etter hvert som flere kommer til etter lanseringen. Turn 10 har tidligere sagt at nye biler og baner vil bli lagt til på en ny måte som gjør dem mer meningsfulle enn i tidligere installasjoner av serien, og at alle fremtidige baner vil være gratis.

Gå til denne lenken for å se hele listen over biler i Forza Motorsport, og husk å besøke oss i morgen for å lese vår anmeldelse av racingtittelen.