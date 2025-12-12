nyheter
Her er alle vinnerne fra gårsdagens The Game Awards 2025
Kveldens mest prisbelønte vinner var Clair Obscur: Expedition 33, med ni priser av 13 nominasjoner, og ble dermed det mest prisbelønte spillet i seremoniens historie.
Årets The Game Awards er over, og prisene er delt ut. The Game Awards er en litt merkelig blanding av prisutdeling og trailer-annonseringsshow, og vinnerne i de mange kategoriene kan risikere å forsvinne litt i mengden av de store avsløringene.
Vi har imidlertid samlet alle vinnerne nedenfor, og den som skiller seg klart ut - kanskje ikke overraskende - er Clair Obscur: Expedition 33, med ni priser av imponerende tretten nominasjoner. Sandfall Interactive kommer helt sikkert til å feire med stil.
ÅRETS SPILL
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
BESTE SPILLREGI
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
BESTE NARRATIV
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
BESTE ART DIRECTION
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
BESTE FILMMUSIKK OG MUSIKK
- Lorien Testard, Clair Obscur: Ekspedisjon 33
BESTE LYDDESIGN
- Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)
BESTE YTELSE
- Jennifer English, Clair Obscur: Ekspedisjon 33
INNOVASJON INNEN UNIVERSELL UTFORMING
- Doom: The Dark Ages (id Software/Bethesda Softworks)
SPILL FOR PÅVIRKNING
- South of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios)
BESTE PÅGÅENDE SPILL
- No Man's Sky (Hello Games)
BESTE STØTTE FRA FELLESSKAPET
- Baldur's Gate 3 (Larian Studios)
BESTE UAVHENGIGE SPILL
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)
BESTE DEBUTINDIESPILL
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)
BESTE MOBILSPILL
- Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.)
BESTE VR/AR-SPILL
- The Midnight Walk (MoonHood/Fast Travel Games)
BESTE ACTIONSPILL
- Hades II (Supergiant Games)
BESTE ACTION-/EVENTYRSPILL
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
BESTE RPG
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
BESTE KAMPSPILL
- Fatal Fury: City of the Wolves (SNK Corporation)
BESTE FAMILIESPILL
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
BESTE SIM-/STRATEGISPILL
- FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles (Square Enix)
BESTE SPORTS-/RACINGSPILL
- Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)
BESTE FLERSPILLERSPILL
- Arc Raiders (Embark Studios)
BESTE TILPASNING
- The Last of Us: Sesong 2 (HBO/PlayStation Productions)
MEST ETTERLENGTEDE SPILL
- Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
ÅRETS INNHOLDSSKAPER
MoistCr1TiKaL
BESTE E-SPORT-SPILL
- Counter-Strike 2 (Valve)
BESTE E-SPORTUTØVER
- Chovy - Jeong Ji-hoon (League of Legends)
BESTE ESPORT-LAG
- Team Vitality - Counter-Strike 2
SPILLERNES STEMME
- Wuthering Waves (Kuro Games)
Er det noe som overrasker deg når du ser nedover denne listen over vinnere?