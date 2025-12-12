Gamereactor

Her er alle vinnerne fra gårsdagens The Game Awards 2025

Kveldens mest prisbelønte vinner var Clair Obscur: Expedition 33, med ni priser av 13 nominasjoner, og ble dermed det mest prisbelønte spillet i seremoniens historie.

HQ

Årets The Game Awards er over, og prisene er delt ut. The Game Awards er en litt merkelig blanding av prisutdeling og trailer-annonseringsshow, og vinnerne i de mange kategoriene kan risikere å forsvinne litt i mengden av de store avsløringene.

Vi har imidlertid samlet alle vinnerne nedenfor, og den som skiller seg klart ut - kanskje ikke overraskende - er Clair Obscur: Expedition 33, med ni priser av imponerende tretten nominasjoner. Sandfall Interactive kommer helt sikkert til å feire med stil.

ÅRETS SPILL



  • Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

BESTE SPILLREGI



  • Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

BESTE NARRATIV



  • Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

BESTE ART DIRECTION



  • Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

BESTE FILMMUSIKK OG MUSIKK



  • Lorien Testard, Clair Obscur: Ekspedisjon 33

BESTE LYDDESIGN



  • Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)

BESTE YTELSE



  • Jennifer English, Clair Obscur: Ekspedisjon 33

INNOVASJON INNEN UNIVERSELL UTFORMING



  • Doom: The Dark Ages (id Software/Bethesda Softworks)

SPILL FOR PÅVIRKNING



  • South of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios)

BESTE PÅGÅENDE SPILL



  • No Man's Sky (Hello Games)

BESTE STØTTE FRA FELLESSKAPET



  • Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

BESTE UAVHENGIGE SPILL



  • Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)

BESTE DEBUTINDIESPILL



  • Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)

BESTE MOBILSPILL


  • Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.)

BESTE VR/AR-SPILL



  • The Midnight Walk (MoonHood/Fast Travel Games)

BESTE ACTIONSPILL



  • Hades II (Supergiant Games)

BESTE ACTION-/EVENTYRSPILL



  • Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

BESTE RPG



  • Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)

BESTE KAMPSPILL



  • Fatal Fury: City of the Wolves (SNK Corporation)

BESTE FAMILIESPILL



  • Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)

BESTE SIM-/STRATEGISPILL



  • FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles (Square Enix)

BESTE SPORTS-/RACINGSPILL



  • Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)

BESTE FLERSPILLERSPILL



  • Arc Raiders (Embark Studios)

BESTE TILPASNING



  • The Last of Us: Sesong 2 (HBO/PlayStation Productions)

MEST ETTERLENGTEDE SPILL



  • Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

ÅRETS INNHOLDSSKAPER


MoistCr1TiKaL

BESTE E-SPORT-SPILL



  • Counter-Strike 2 (Valve)

BESTE E-SPORTUTØVER



  • Chovy - Jeong Ji-hoon (League of Legends)

BESTE ESPORT-LAG



  • Team Vitality - Counter-Strike 2

SPILLERNES STEMME



  • Wuthering Waves (Kuro Games)

Er det noe som overrasker deg når du ser nedover denne listen over vinnere?

