Her er alle vinnerne fra gårsdagens The Game Awards 2025

HQ

Årets The Game Awards er over, og prisene er delt ut. The Game Awards er en litt merkelig blanding av prisutdeling og trailer-annonseringsshow, og vinnerne i de mange kategoriene kan risikere å forsvinne litt i mengden av de store avsløringene.

Vi har imidlertid samlet alle vinnerne nedenfor, og den som skiller seg klart ut - kanskje ikke overraskende - er Clair Obscur: Expedition 33, med ni priser av imponerende tretten nominasjoner. Sandfall Interactive kommer helt sikkert til å feire med stil.

ÅRETS SPILL



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)



BESTE SPILLREGI



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)



BESTE NARRATIV



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)



BESTE ART DIRECTION



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)



BESTE FILMMUSIKK OG MUSIKK



Lorien Testard, Clair Obscur: Ekspedisjon 33



BESTE LYDDESIGN



Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)



BESTE YTELSE



Jennifer English, Clair Obscur: Ekspedisjon 33



INNOVASJON INNEN UNIVERSELL UTFORMING



Doom: The Dark Ages (id Software/Bethesda Softworks)



SPILL FOR PÅVIRKNING



South of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios)



BESTE PÅGÅENDE SPILL



No Man's Sky (Hello Games)



BESTE STØTTE FRA FELLESSKAPET



Baldur's Gate 3 (Larian Studios)



BESTE UAVHENGIGE SPILL



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)



BESTE DEBUTINDIESPILL



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)



BESTE MOBILSPILL



Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.)



BESTE VR/AR-SPILL



The Midnight Walk (MoonHood/Fast Travel Games)



BESTE ACTIONSPILL



Hades II (Supergiant Games)



BESTE ACTION-/EVENTYRSPILL



Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)



BESTE RPG



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)



BESTE KAMPSPILL



Fatal Fury: City of the Wolves (SNK Corporation)



BESTE FAMILIESPILL



Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)



BESTE SIM-/STRATEGISPILL



FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles (Square Enix)



BESTE SPORTS-/RACINGSPILL



Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)



BESTE FLERSPILLERSPILL



Arc Raiders (Embark Studios)



BESTE TILPASNING



The Last of Us: Sesong 2 (HBO/PlayStation Productions)



MEST ETTERLENGTEDE SPILL



Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)



ÅRETS INNHOLDSSKAPER

MoistCr1TiKaL

BESTE E-SPORT-SPILL



Counter-Strike 2 (Valve)



BESTE E-SPORTUTØVER



Chovy - Jeong Ji-hoon (League of Legends)



BESTE ESPORT-LAG



Team Vitality - Counter-Strike 2



SPILLERNES STEMME



Wuthering Waves (Kuro Games)



Er det noe som overrasker deg når du ser nedover denne listen over vinnere?