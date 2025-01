Her er alle vinnerne fra HLTV Awards

HQ

Den siste helgen så de beste i verden av konkurrerende Counter-Strike komme sammen og strømme til Beograd, Serbia, for en stor prisutdelingsseremoni. Den årlige HLTV Awards har kommet til en slutt, noe som betyr at vi har en skifer av vinnere å rapportere om nå, med hele listen over vinnere vist nedenfor.



Årets talent - James "BanKs" Banker



Årets begivenhet - Perfect World Shanghai Major 2024



Årets skaper - NadeKing



Årets streamer - Mark "ohnePixel" Zimmermann



Årets hud - AK-47 - Arv



Årets åpner - Danil "donk" Kryshkovets



Årets Closer - Justinas "jL" Lekavicius



Årets anker - Valerij "b1t" Vakhovskij



Årets Awper - Ilya "m0NESY" Osipov



Årets IGL - Aleksi "Aleksib" Virolainen



Årets trener - Andrey "B1ad3" Gorodenskiy



Årets høydepunkt - Danil "donk" Kryshkovets



Årets nykommer - Danil "donk" Kryshkovets



Årets kvinnelag - Imperial



Årets lag - Natus Vincere



Årets kvinnespiller - Ana "ANa" Dumbravă



Årets spiller - Danil "donk" Kryshkovets



Dette var ikke alt som seremonien så ut til å vise frem, da de fire første HLTV Hall of Famers også ble introdusert og feiret. De fire individene er noen av CS 'største navn, inkludert Christopher "GeT_RiGhT" Alesund, Emil "HeatoN" Christensen, Patrik "f0rest" Lindberg og Tommy "Potti" Ingemarsson. Disse fire fikk hver sin spesialdesignede Rolex-klokke for å ha blitt en del av den eksklusive Hall of Fame.