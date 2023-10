Her er alle Xbox-studioene etter oppkjøpet av Activision Blizzard

HQ

Rett før helgen ble Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard endelig gjennomført etter over halvannet år med forhandlinger, lekkasjer, søksmål og mye annet.

Dette betyr at Activision Blizzard nå er et førstepartsselskap hos Xbox, og det tredobler faktisk antallet ansatte i Microsofts spillavdelinger. Men hva var det egentlig Microsoft fikk, hva var inkludert i kjøpet og hva jobber alle studioene deres med for øyeblikket?

Den tyske Xbox-innsideren Klobrille er kjent for å være svært grundig og pålitelig, og han har nå laget en imponerende oversikt over hva hvert enkelt studio i den enorme organisasjonen jobber med for øyeblikket (og hva de er kjent for), hvor mange ansatte hver avdeling har, hvilken spillmotor de bruker og mye mer. Husk å klikke på bildet og forstørre det for å lese alle detaljene.

Vi venter for øyeblikket på en offisiell presentasjon fra Microsoft og Activision Blizzard om hva vi kan forvente oss fremover, slik vi fikk da Bethesda ble kjøpt opp. Men med tanke på det enorme antallet studioer som Xbox nå har, er det trygt å si at det ikke vil bli mangel på spill til Xbox og Game Pass i fremtiden.