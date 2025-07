Her er alt du må vite om War Thunder: Leviathans

Årets andre store oppdatering har ankommet for Gaijin Entertainments massively multiplayer militære tittel War Thunder. Denne gratisoppdateringen, som kalles Leviathans, bringer en rekke nytt innhold og justeringer til det bredere spillet, og serverer et festmåltid av innhold som fansen kan kose seg med gjennom de brennende sommermånedene.

For å fremheve bare noen av de mange grunnene til at du bør sjekke ut Leviathans, har vi laget en hendig «Alt du trenger å vite»-video, hvor vi samler og oppsummerer de forskjellige store tilleggene og endringene som har kommet til spillet.

Vi utforsker samlingen av nye kjøretøy som introduseres, det være seg de allsidige nye flerkjøretøys-SAM-ene, men også det nye japanske jagerflyet, armadaen av ekstra bakkekjøretøyer, og selvfølgelig de beinristende havgigantene som blir med i marineporteføljen og som gir denne oppdateringen sitt navnebror. Jepp, forvent at noen ikoniske og tidløse slagskip ankommer, inkludert det største slagskipet noensinne laget og det siste slagskipet som noen gang har tatt til sjøs, og mye, mye mer.

I tillegg fremhever vi noen av spillendringene, deriblant justert radar og actionpanel. Alt før vi berører det enorme splitter nye kartet over Falklandsøyene og de redesignede, men autentisk bevarte glødene av Berlin og Kuban.

I hovedsak er det mange grunner til å returnere til War Thunder som en del av den gratis store oppdateringen til Leviathans. Sørg for å hoppe tilbake i spillet på PC-, PlayStation- og Xbox-konsoller i dag, og ikke glem å sjekke ut All You Need to Know-videoen for mer informasjon og detaljer.