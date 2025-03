Her er åpningskampene for Rocket League Championship Series Birmingham Major

HQ

Denne helgen, eller fra i morgen for å være nøyaktig, vil fans av konkurrerende Rocket League kunne sole seg i og glede seg over en annen stor internasjonal turnering. Denne vil se de beste lagene og spillerne på vei til den britiske byen Birmingham for et stort arrangement der 16 av de beste lagene konkurrerer om en del av en premiepott på $ 351,000 XNUMX. Med handlingen som starter i morgen, kan du finne åpningslisten over kamper nedenfor, samt formatet for turneringen.

Når du starter ting, er hele kampskalenderen for 27. mars som følger :



Furia vs. Helfie Chiefs kl 2PM GMT / 4PM CET



FUT Esports vs. Geekay Esports kl 2PM GMT / 4PM CET



NRG Esports vs. Gen.G Mobil 1 Racing kl 3PM GMT / 4PM CET



Wildcard vs. Karmine Corp kl. 15:00 GMT / 16:00 CET



Twisted Minds vs. Team Vitality kl. 16:00 GMT / 17:00 CET



Team Secret vs. Team Falcons kl. 16:00 GMT / 17:00 CET



Complexity Gaming vs. Dignitas kl. 17:00 GMT / 18:00 CET



The Ultimates vs. Luminosity kl. 17:00 GMT/ 18:00 CET



Som i resten av turneringen, etter disse kampene vil det være en annen skifer med sveitsisk runde-action 28. mars, før de kvalifiserte lagene og lagene som risikerer å bli eliminert, kjemper mot hverandre i Lower og Upper Brackets 29. mars, og alt før kvart-, semi- og storfinalen søndag 30. mars.

Ettersom noen av de deltakende lagene ikke er med i åpningskampene, kan du se hele listen over deltakende lag i bildet nedenfor.