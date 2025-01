Her er braketten for 2025 Call of Duty League's Toronto Ultra Major 1 De 12 lagene er seedet og er klare til å konkurrere om årets første trofé.

HQ Etter en travel desember og januar er Call of Duty League allerede klargjort og klar til å være vertskap for sin første Major -turnering i 2025-sesongen. Den første turneringen vil finne sted i Madrid, Spania, i regi av Ultra og moderorganisasjonen KOI mellom 30. januar og 2. februar, og nå som dette snart er klart, vet vi også hvem som skal delta i turneringen. De 12 lagene har blitt seedet og på en slik måte at Los Angeles Guerrillas, Vegas Falcons, Minnesota Rokkr, og New York Cloud9 er alle i Elimination -braketten til å begynne med og venter på sine første motstandere, som vil bli bestemt av taperne i første runde av Winners -braketten. I henhold til hvordan Winners -braketten er lagt opp, er dette de fire første kampene :

Texas OpTic vs. Miami Heretics



Carolina Royal Ravens vs. Los Angeles Thieves



Toronto Ultra vs. Vancouver Surge



Boston Breach vs. Atlanta Faze

Turneringen vil se vinneren ta hjem en båtlast med CDL Points, som vil bli avgjørende for å sikre seg en plass på Championship Weekend på slutten av sesongen.