Her er braketten for League of Legends Esports World Cup-turnering

HQ

Vi er rundt en uke unna Esports World Cup sparker i gang, da det Saudi-baserte arrangementet med over $ 60 millioner på linjen vil starte sitt åtte uker lange løp 3. juli. Dagen etter begynner League of Legends -arrangementet på festivalen, med dette som løper til 7. juli og ser åtte lag delta og kjempe om en ubestemt premiepott.

Det vi vet er braketten og tidsplanen for dette arrangementet. Det er satt til å være en enkelt elimineringsturnering, noe som betyr at tapere blir eliminert uten en ny sjanse til å bevise seg selv. Dette betyr også at det bare er syv kamper å se frem til, med kvartfinalene delt over 4. og 5. juli, semifinalen planlagt til 6. juli og finalen 7. juli.

Nedenfor kan du se hvem favorittlaget ditt møter i kvartfinalene. Hvem tror du kommer til å gå av med seieren?