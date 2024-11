Her er braketten for Overwatch Champions Series Finals

HQ

Vi er bare noen uker unna at Overwatch Champions Series avsluttes for 2024. Sesongens siste turnering tar åtte av de beste lagene i verden til Sverige for å konkurrere på et Finals -arrangement som arrangeres på DreamHack Stockholm mellom 22. og 24. november. Med det arrangementet i tankene vet vi nå braketten og hvilke lag som skal møte hverandre først.

Formatet for arrangementet er en dobbel eliminasjonsbrakett, og med det i bakhodet, her er sådd og arrangement for den første skifer av kamper i den øvre braketten. En rask påminnelse, vinneren av disse kampene vil gå videre i den øvre braketten, mens taperne vil falle i den nedre braketten der de vil tilbringe resten av turneringen med å kjempe eliminering.



Team Falcons vs. Twisted Minds



Spacestation Gaming vs. NTMR



Crazy Raccoon vs. NRG Shock



Toronto Defiant vs. ENCE



Den eksakte premiepotten for Finals har ennå ikke blitt bekreftet ganske enkelt fordi Blizzard har kunngjort en mengdefinansieringspakke for arrangementet. Spillere kan hoppe inn på Overwatch 2 og snagge Neon Streets Mei Bundle for å hjelpe til med å pumpe opp den tilgjengelige pengepremien som lagene vil kjempe om.

Hvem tror du vil komme ut på toppen av OWCS denne sesongen?