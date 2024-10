Her er de 10 lagene som deltar på Valorant Game Changers Championship 2024

HQ

De 10 deltakende lagene for 2024 Valorant Game Changers Championship har blitt låst inn. De forskjellige kvalifiseringsturneringene rundt om i verden er over, og nå vet vi spesifikt hvilke organisasjoner som vil strømme til Berlin, Tyskland mellom 8. og 17. november i et forsøk på å nå fjelltoppen av konkurransescenen for kvinner.

De kvalifiserte lagene er som følger :



G2 Gozen



GiantX GC



Falcons Vega



Shopify Rebellion



FlyQuest RED



MIBR GC



KRU Blaze



Xipto Esports



Zeta Division GC



ALG GC



For øyeblikket er favoritten G2 Gozen, ettersom forrige gang dette laget ikke klarte å vinne en større turnering var 2023 Championship. Så langt, i 2024, har vi sett laget vinne alle tre EMEA Stages og til og med Red Bull Instalock, så en seier her ville avslutte en bemerkelsesverdig sesong og se vaktlisten tilbake på toppen etter å ha vunnet 2022 Championship.

Hvem tror du vinner Game Changers Championship i år?