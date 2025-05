Her er de åtte direkte inviterte lagene til The International 2025

HQ

Valve The International 2025 har kunngjort de åtte organisasjonene som har fått direkte invitasjoner til sesongens fremste Dota 2 -turnering. Med The International 2025 satt til å skje i Tyskland i september, har en håndfull lag allerede blitt bekreftet for handlingen, noe som betyr at de ikke trenger å kvalifisere seg til arrangementet på forhånd. Når det gjelder hvem disse åtte lagene er, blir vi fortalt :



Team Liquid



Parivision



BB Team



Team Tidebound



Gaimin Gladiators



Team Spirit



Team Falcons



Tundra Esports



Resten av plassene på The International vil bli fylt av åtte lag som må løpe kvalifiseringshansken. Den østeuropeiske og søramerikanske kvalifiseringen vil skje mellom 4. og 8. juni, den kinesiske og nordamerikanske mellom 9. og 12. juni, og den sørøstasiatiske og vesteuropeiske mellom 13. og 17. juni.

Valve har ennå ikke kunngjort premiepotten for The International 2025, men vi vet at den sveitsiske braketten for hovedarrangementet vil skje i Hamburg, alt før den store finalen som finner sted foran et live publikum på Barclays Arena i byen.