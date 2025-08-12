Her er de åtte finalistlagene til BLAST Bounty Fall 2025

HQ

Denne uken vil BLAST være vertskap for en stor Counter-Strike 2 -turnering, som fra 14. til 17. august kan vi forvente at BLAST Bounty Fall 2025 -arrangementet skal finne sted. Dette vil være ganske intimt arrangement ettersom bare åtte lag har kvalifisert seg til det, som hver vil bli seedet i en enkelt eliminering knockout-bracket så snart i morgen når utkastet til showet holdes.

Uansett hvordan arrangementet er seedet, vet vi i det minste de forskjellige deltakende lagene og hvordan fire av dem har blitt seedet inn i sluttspillbraketten. Hele listen over lag er som følger :



Team Vitality



Mouz



Team Spirit



The MongolZ



Aurora Gaming



Virtus.pro



Astralis



Team Liquid



De fire beste lagene fra listen nedenfor er allerede seedet inn i sluttspillet, der de venter på hver sin utvalgte motstander. Formatet som brukes betyr også at hoppet fra kvartfinalene til semifinalene vil se at det lavest seedede laget får velge sin neste konkurrent fra de gjenværende høyest seedede lagene, så det er ingen måte å vite hvordan semifinalene og finalene vil se ut ennå.