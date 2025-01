Her er de åtte lagene som konkurrerer i 2025 OWCS EMEA Stage 1

HQ

For en liten stund siden avslørte Blizzard partnerlagene for 2025 Overwatch Champions Series, med det inkludert en rekke organisasjoner knyttet til hver respektive region. For EMEA inkluderte dette Gen.G Esports, Twisted Minds, og Virtus.pro, noe som betyr at vi visste at disse tre ville vises i de respektive turneringene denne sesongen uavhengig av kvalifiseringsarrangementer.

Nå som vi stirrer ned i tønnen til Stage 1, som for EMEA-regionen starter 31. januar og løper til 9. mars, vet vi også nå de resterende fem lagene som har kvalifisert seg og vil kjempe om en invitasjon til det internasjonale Champions Clash -arrangementet og en del av premiepotten på $ 100,000.

Den komplette listen over EMEA Stage 1 lag er som følger :



Gen. G Esports



Twisted Minds



Virtus.pro



The Ultimates



Sakura Esports



Team Peps



Al Qadsiah



Team Vision



For de som lurer på om de nordamerikanske, kinesiske og asiatiske regionene og deres Stage 1 kvalifiserte lag, er det foreløpig bare NA-avdelingen som har fullført sine kvalifiseringer. Med det i bakhodet kan du også se NA-lagene nedenfor.