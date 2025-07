Her er de bekreftede lagene og gruppene for Overwatch Champions Series Midseason Championship

HQ

I forrige uke var en av de mindre turneringene på Esports World Cup Overwatch Champions Series Midseason Championship Last Chance Qualifier , et arrangement som satte 14-lag mot hverandre i et forsøk på å skaffe seg det eneste gjenværende sporet på hovedarrangementet. Nå som dette er avsluttet, kjenner vi laget som løp hansken og sikret seg dette sporet for seg selv, og dermed fullførte gruppene for selve Midseason Championship.

Etter noen slitsomme dager kom Team Falcons ut på topp etter å ha holdt unna Zeta Division i LCQ-finalen. Dette betyr at den går videre til hovedarrangementet som skjer neste uke. Når det gjelder gruppene og hvordan de nå er fullført og ordnet, ser de ut som følger :

Gruppe A:



AG.AL International



Team Falcons



Virtus.pro



Weibo Gaming



Gruppe B:



Crazy Raccoon



ROC Esports



Team Liquid



Varrel



Gruppe C:



Al Qadsiah



Geekay Esports



Team CC



ZoKorp Esports



Gruppe D:



Sign Esports



T1



The Gatos Guapos



Twisted Minds



Totalt er $ 1 million på linjen på dette arrangementet, samt en skifer av Club Points også.