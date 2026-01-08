Her er de bekreftede lagene til Apex Legends Global Series Championship 2026

HQ

Det er kanskje bare januar, men allerede forbereder vi oss på en av de største esportsbegivenhetene i kalenderåret. Den etterlengtede Apex Legends Global Series Championship vil bli arrangert så snart neste uke mellom 15. og 18. januar, med 40 lag til stede og reiser til Sapporo, Japan i et forsøk på å sikre brorparten av premiepotten på 2 millioner dollar.

Med dette arrangementet nå veldig nær, har Respawn avslørt de 40 lagene som er bekreftet for turneringen, og som vil kjempe om sjansen til å bli kronet til mester på det fremste arrangementet i Apex Legends esports sesong. Se disse lagene nedenfor.

Gruppe A:



Alliansen



Crazy Thieves



Wolves Esports



Citadel Gaming



Sentinels



Gaimin Gladiators



Legacy



Team Mango



Boogie Boarders



Rex Regum Qeon



Gruppe B



Gen.G Esports



Shopify-opprøret



S8UL



ROC Esports



Fnatic



FYR Strays



Hotdog Mafia



Reignite



Syrale



Men of Culture



Gruppe C:



Team Falcons



Flytende Alienware



Five Fears



Unlimit



Al Qadsiah Esports



Virtus.pro



TSM



Cupid Esports



FaZe Clan



Riddle Esports



Gruppe D:



VK Gaming



Ninjas i pyjamas



Grow Gaming



Enter Force 36



GoNext



Aurora



SBI E-Sports



Kinotrope Gaming



Supernova



Oblivion



Hvem tror du kommer til å gå hele veien?