esports
Apex Legends
Her er de bekreftede lagene til Apex Legends Global Series Championship 2026
Den massive turneringen vil finne sted neste uke.
HQ
Det er kanskje bare januar, men allerede forbereder vi oss på en av de største esportsbegivenhetene i kalenderåret. Den etterlengtede Apex Legends Global Series Championship vil bli arrangert så snart neste uke mellom 15. og 18. januar, med 40 lag til stede og reiser til Sapporo, Japan i et forsøk på å sikre brorparten av premiepotten på 2 millioner dollar.
Med dette arrangementet nå veldig nær, har Respawn avslørt de 40 lagene som er bekreftet for turneringen, og som vil kjempe om sjansen til å bli kronet til mester på det fremste arrangementet i Apex Legends esports sesong. Se disse lagene nedenfor.
Gruppe A:
- Alliansen
- Crazy Thieves
- Wolves Esports
- Citadel Gaming
- Sentinels
- Gaimin Gladiators
- Legacy
- Team Mango
- Boogie Boarders
- Rex Regum Qeon
Gruppe B
- Gen.G Esports
- Shopify-opprøret
- S8UL
- ROC Esports
- Fnatic
- FYR Strays
- Hotdog Mafia
- Reignite
- Syrale
- Men of Culture
Gruppe C:
- Team Falcons
- Flytende Alienware
- Five Fears
- Unlimit
- Al Qadsiah Esports
- Virtus.pro
- TSM
- Cupid Esports
- FaZe Clan
- Riddle Esports
Gruppe D:
- VK Gaming
- Ninjas i pyjamas
- Grow Gaming
- Enter Force 36
- GoNext
- Aurora
- SBI E-Sports
- Kinotrope Gaming
- Supernova
- Oblivion
Hvem tror du kommer til å gå hele veien?