Her er de fire lagene som har blitt forfremmet til Overwatch Champions Series

Et av de mest beundringsverdige elementene i den nåværende Overwatch Champions Series er det faktum at den har en åpen opprykk- og nedrykksstruktur, som de fleste fotballigaer i verden. Dette betyr at et etablert lag kan rykke ut av OWCS etter en dårlig fase, mens et talentfullt utfordrerlag kan rykke opp til de store ligaene etter en sterk prestasjon i andredivisjon.

Nå som Stage 1 er avsluttet, kan vi legge til at fire tidligere OWCS-lag har rykket ned, og fire andredivisjonslag har rykket opp til hovedligaen, både i EMEA- og Nord-Amerika-sektoren.

På EMEA-siden har både Team Vision og Sakura Esports rykket ned etter dårlige resultater, mens Quick Esports og Frost Tails eSport har rykket opp.

Når det gjelder den nordamerikanske delen, har både Shikigami og Amplify blitt degradert, mens Supernova og DhillDucks har avansert OWCS.

Dette betyr at de åtte lagene i hver region for Stage 2 vil se betydelig annerledes ut før den starter om rundt fire uker.