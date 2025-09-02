Her er de første 15 minuttene fra Skyblivion-remaken

HQ

Tidligere i år ble den kritikerroste remasteren (som mange anser for å være mer en nyinnspilling) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered lansert, og mange strømmet til det klassiske eventyret. Det ble både annonsert og sluppet samtidig etter en periode med rykter, og slo dermed en annen kommende nyinnspilling på Oblivion, nemlig Skyblivion.

Det er et fan-skapt prosjekt som rett og slett har som mål å gjenskape Oblivion ved hjelp av grafikkmotoren fra The Elder Scrolls V: Skyrim. Mange fryktet at det ville bli lagt ned etter at Oblivion Remastered ble utgitt, da det var mistanke om at Bethesda ikke ønsket konkurranse fra en nyinnspilling som de ikke ville tjene penger på. Heldigvis pleier Bethesda å støtte og oppmuntre fanskapte prosjekter, så Skyblivion -teamet fikk deres støtte og ble til og med invitert til Bethesda og fikk utdelt kopier av Oblivion Remastered.

Og nå har de kommet så langt i utviklingen at de er klare til å vise frem hva de har fått til. I en 15 minutter lang YouTube-video får vi se Skyblivion-remake komplett med en forteller som forklarer noen av valgene og endringene, samt små detaljer som bidrar til stemningen, men som kan være vanskeligere å få øye på.

Se hele videoen nedenfor.