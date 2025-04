Her er de inviterte lagene til Dota 2 BLAST Slam III

HQ

Den neste store Dota 2 BLAST Slam turneringen er nesten her, da BLAST Slam III vil finne sted mellom 5. og 11. mai og vil se 10 lag delta, som hver vil kjempe for en del av en premiepott på 1 million dollar. Arrangementet vil skje i København, Danmark, og nå som det er rundt en måned unna, har BLAST avslørt de 10 inviterte lagene.

Den stablede oppstillingen inkluderer Team Liquid, Tundra Esports, Team Falcons, Gaimin Gladiators, Xtreme Gaming, Aurora, Parivision, BetBoom Team, Team Spirit, Tidebound.

Når det gjelder formatet, vil turneringen starte med et gruppespill der de 10 lagene vil bli seedet i to grupper på fem. Herfra vil vinnerne av hver gruppe kvalifisere seg direkte til sluttspillets semifinaler, laget på andreplass går videre til kvartfinalene, laget på tredjeplass får en plass i runde to, og lagene på fjerde- og femteplass havner i runde én, der de må regne med å bli slått ut umiddelbart.