Her er de inviterte til PGL Bucuresti 2025

Mens PGLs Cluj-Napoca-turnering bare ble avsluttet for et par uker siden, er det snart tid for turneringsarrangørens neste begivenhet. I april 2025 drar de beste Counter-Strike 2 -lagene fra hele verden til Romania for PGL Bucuresti-arrangementet, der 16 lag skal kjempe om en del av en premiepott på 625 000 dollar.

Med det som nærmer seg stadig nærmere og begynner 6. april, har de 12 inviterte lagene blitt avslørt. Vi vet nå at disse 12 absolutt vil dukke opp i turneringen og ikke trenger å kjempe om en av fire gjenværende spilleautomater som tilbys til de som i stedet må slå den ut i de lukkede kvalifiseringskampene.

De inviterte troppene er som følger :



G2 Esports



The MongolZ



FaZe Clan



Eternal Fire



Team Falcons



Team Liquid



Furia



Virtus.pro



Gamerlegion



3DMax



Astralis



PaiN Gaming



Hvem tror du er favoritt til å vinne PGL Bucuresti 2025?