Her er de nominerte og kategoriene for 2024 Esports Awards

Esports World Cup i Riyadh, Saudi-Arabia i sommer er ikke bare stedet for å se mange av de beste lagene og spillerne fra over 20 spill bøye ferdighetene sine, det er også stedet for å se mange av esportsindustriens beste bli feiret for deres innvirkning på scenen.

På den store festivalen kan vi forvente at 2024 Esports Awards vil bli avholdt, der en rekke fagpersoner, lag, spill og skapere vil reise hjem med priser. Når det gjelder hvem som er oppe for en pris og hvilke kategorier som er tilgjengelige, kan du se listen nedenfor.

Årets streamer



Jynxzi



Kai Cenat



Ibai



Clix



iShowSpeed



Caseoh



xQc



Caedrel



Coringa



Gaules



Elver



Årets mobile e-sportspill



PUBG Mobile



Mobile Legends Bang Bang



Brawl Stars



Honor of Kings



Call of Duty: Mobile



Clash Royale



Free Fire



Pokemon Unite



Årets gruppe for esportsinnhold



G2 Esports



Offline TV



Karmine Corp



Sentinels



Fnatic



T1



S8ul Esports



Årets esportspill



Counter-Strike 2



Valorant



Legendenes liga



Dota 2



Apex Legends



Rainbow Six Siege



Rocket League



PUBG Mobile



Mobile Legends Bang Bang



Årets esportspersonlighet



Ibai



Caedrel



Forkledd toast



Tarik



Nadeshot



Scump



James Banks



Dødelig



Nobru



Årets gjennombruddsspiller innen e-sport



Donk



Cauanzin



Malr1ne



Sangjoon



Swiftt



Daniel



Uma



Snikskytter



Årets plattform for innhold og dekning av e-sport



Liquipedia



Esport-lister



Dexerto



HLTV



Dot Esports



Sports Business Journal



Esports Insider



Årets e-sportsutgiver



Riot Games



Valve



Epic Games



Microsoft



Ubisoft



Capcom



EA



Moonton



Årets kommersielle partner innen e-sport



Red Bull



Intel



Logitech G



Mastercard



Razer



Lenovo



AT&T



Adidas



Årets kreative team innen e-sport



G2 Esports



Sentinels



ESL FACEIT Group



Riot Games



BLAST



100 Thieves



FlyQuest



LOUD



NRG



Team Liquid



Team Vitality



Årets esportsinnhold



Gods Ft. Newjeans - Worlds 2023 Anthem



Tenk som en proff Valorant Duelist



G2 Esports X Mastercard Gamer Academy



Manners Maketh Man - T1 x Ralph Lauren



Team Liquid x Aura & Echo



De 3 vidunderbarna i Rocket League



Årets analytiker på Esports Desk