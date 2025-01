Her er de seks Invitational 2025-gruppene

HQ

Det er snart tid for den største og mest spennende begivenheten i den konkurransedyktige Rainbow Six: Siege -kalenderen å finne sted når den årlige Six Invitational -turneringen starter 3. februar. Det store arrangementet vil se 20 av de beste lagene fra hele verden delta og ønsker å sikre seg ikke bare en del av premiepotten på 3 millioner dollar, men også æren av å løfte det berømte trofeet.

Med denne store turneringen nesten her, har de fire gruppene for arrangementet blitt avslørt. For å se hvilket favorittlag du faller inn i, sjekk dem alle nedenfor :

Gruppe A:



G2 Esports



M80



Team Joel



Team Liquid



Uønsket



Gruppe B



CAG Osaka



FaZe Clan



Furia Esports



Shopify Rebellion



Team Secret



Gruppe C:



DarkZero



PSG Talon



RazaH Company Academy



Team BDS



Team Falcons



Gruppe D



Oxygen Esports



SCARZ



Spacestation Gaming



Virtus.pro



w7m esports



Kommer du til å følge med på Six Invitational 2025?