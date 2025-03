Her er de ulike forhåndsbestillingsutgavene av Death Stranding 2: On the Beach

HQ

Tre måneder er alt som skiller oss fra å fortsette den fantastiske historien om Sam Porter Bridges i Death Stranding 2: On the Beach. Hideo Kojima overrasket oss alle ved å avduke en lang trailer for spillet, og viste oss den fantastiske grafikken og noen av karakterene (og deres utøvere) vi vil se fra og med 26. juni eksklusivt på PlayStation 5. Nå er det tre måneder til vi skal velge mellom en av de tre utgavene spillet vil bli utgitt i, som varierer i både innhold og pris.

Standardutgaven er i utgangspunktet spillet i fysisk eller digitalt format, og inneholder tre typer eksoskjelett og et hologram med innhold i spillet som bonuser. Deluxe-utgaven, som er eksklusivt for digital distribusjon, inneholder de samme bonusene, pluss 48 timers tidlig tilgang og eksklusive gjenstander, inkludert patcher og gull- og sølvskjeletter.

Collector's Edition er noe helt annet. For 250 euro får du spillet, bonuser, en samlereske, en 15-tommers Magellan Man-statue, en 3-tommers Dollman-figur, kunstkort og et brev fra Hideo Kojima. Denne utgaven vil være ganske begrenset og er bare tilgjengelig for forhåndsbestilling via PlayStation Direct-butikken.

I tillegg til disse utgavene har Kojima Productions sluppet nye offisielle skjermbilder i høy kvalitet, som du kan se nedenfor.