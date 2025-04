Her er den komplette Overwatch 2 Champions Clash-braketten

HQ

Mens vi kjente vinnerne av mange av Stage 1 regionale turneringer for 2025 Overwatch 2 Champions Series i mars, var den kinesiske avdelingen noe vi fremdeles var i mørket om, på grunn av handlingen som ble pakket inn i begynnelsen av april. Som du kanskje har gjettet, har dette nå skjedd, noe som betyr at vi nå vet de åtte deltakende lagene for Champions Clash og likeledes hvordan braketten for arrangementet ser ut.

Til å begynne med, her er de åtte kvalifiserte organisasjonene :



Virtus.pro - EMEA



Al Qadsiah - EMEA



NTMR - Nord-Amerika



Spacestation Gaming - Nord-Amerika



Team Falcons - Asia



Crazy Raccoon - Asia



Once Again - Kina



Team CC - Kina



I henhold til braketten kan åpningskampene sees nedenfor, og hele braketten kan sees på bildet under det. Champions Clash begynner 18. april og varer til 20. april, med live-turneringen som skjer i Hangzhou, Kina.