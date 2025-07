Her er den nåværende stillingen for gruppespillet i Esports World Cups Dota 2 -turnering

HQ

Dota 2 -turneringen på Esports World Cup er faktisk en av festivalens største, ettersom 16 lag er til stede og kjemper om en del av en kake på 3 millioner dollar. Det pågår, men vil løpe i betydelig tid, og til slutt avsluttes 19. juli, men vi har noen interessante historier å rapportere om allerede.

Mens gruppespillet pågår, får vi en god smak av hvem som vil gå videre til sluttspillet og hvem som vil falle inn i eliminasjonsfasen. Så langt er det ganske jevnt, med bare tre lag som ser ut til å gå den ene eller andre veien.

I gruppe A og gruppe B har hvert lag allerede spilt én uavgjort og enten vunnet eller tapt én kamp, noe som betyr at alt kan skje med de åtte lagene i disse divisjonene. Gruppe C er lik, bortsett fra at ett av lagene har tapt alle kampene de har spilt, noe som gjør det svært sannsynlig at Virtus.pro havner i eliminasjonsfasen. Gruppe D er den klareste av alle gruppene, ettersom Team Liquid så langt er ubeseiret og høyst sannsynlig tar billett til sluttspillet, mens Shopify Rebellion ser ut til å gjøre V.P. selskap i eliminasjonsfasen takket være sin seiersløse rekke så langt.

Gruppespillet fortsetter i dag og avsluttes i morgen, hvor vi vil vite hvordan eliminasjons- og sluttspillbraketten tar form.