S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl er et av de mange store spillene som ble utsatt fra 2021 til 2022. Så i stedet for å spille det i høst får vi oppleve livet i den forbudte sonen den 28. april neste år på både PC og Xbox Series.

Nå har GSC Game World og utgiveren Koch Media offentliggjort coveret til spillet, som ser akkurat så dystopisk ut som man kan forvente av et eventyr som utspiller seg i de radioaktive områdene etter Tjernobylkatastrofen. Sjekk det ut nedenfor, hva synes du?