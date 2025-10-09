Her er en første titt på John Lithgow som Humlesnurr

HQ

Det har vært mye hemmelighetskremmeri rundt HBO og deres nye filmatisering av Harry Potter, med mye fokus på rollebesetningen, som blant annet inkluderer Nick Frost, Janet McTeer og Paapa Essiedu. Sistnevnte, som skal spille rollen som den komplekse Snape, har vært en av de mest omtalte. Men John Lithgow i rollen som Humlesnurr har også blitt kritisert, og fansen har stilt spørsmål ved hvorfor en amerikaner ble valgt til en utpreget britisk rolle.

Kanskje vil noen av bekymringene rundt Lithgow som Humlesnurr roe seg ned, nå som vi faktisk har fått et første glimt av skuespilleren - med karakterens ikoniske lange, hvite skjegg, halvmåneformede briller og iført en blå trollmannskappe. Zoomer man litt inn er det noen ekstra detaljer å finne, med minst to synlige ringer på skuespillerens høyre hånd. Nå - første gjetning er kanskje at det er Marvolo Gaunts beryktede ring, men nei. Mest sannsynlig er det bare et vanlig smykke - om enn i en fancy victoriansk stil.

Foruten Humlesnurr har vi tidligere fått se bilder av Nick Frost i full Gygrid-kostyme, samt McLaughlin som Potter selv. Og etter hvert som innspillingen skrider frem, vil vi mest sannsynlig få flere bilder fra produksjonen, med skuespillerne og kanskje til og med, hvis vi krysser fingrene, en teaser i løpet av neste år som forberedelse til den store premieren i 2027.

Hva synes du om Humlesnurr's nye utseende?