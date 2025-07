Her er en praktisk oversikt på Robocop: Rogue City - Unfinished Business

HQ

Robocop: Rogue City bød på den hittil beste digitale tolkningen av politiets fantastiske fremtid, og tok oss med på en sci-fi-reise sett gjennom 80-tallets øyne. Alt var slik vi husket det fra de to originalfilmene, med Peter Weller tilbake i rollen som Robocop, velutviklet gameplay og overraskende flott grafikk.

Faktisk begynte Teyon og Nacon å jobbe med en utvidelse som vokste, og som til slutt førte til at de ga det ut som et eget spill under navnet Robocop: Rogue City - Unfinished Business. Og i en ny trailer får vi se litt nærmere på denne uferdige virksomheten.

Den 17. juli er det premiere for PC, PlayStation og Xbox - og tro oss når vi sier at utviklernes kjærlighet til karakteren Robocop virkelig skinner gjennom. Dette ser ut til å være nok et kjærlighetsbrev til fansen, og vi kommer selvfølgelig med en anmeldelse.