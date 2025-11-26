Her er en sniktitt fra den splitter nye Tekken 8 fighteren Miary Zo

HQ

Om litt under en uke får alle med Season Character Pass muligheten til å få et forsprang med den neste DLC-karakteren til Tekken 8 før hun blir tilgjengelig for alle den 5. desember. Denne gangen er det Madagaskar-fødte Miary Zo, beskrevet av Bandai Namco som følger :

"Miary Zo er kjærlig kjent blant folket i landsbyen sin som den gjenfødte kampguden, en referanse til Silver Fighting God of Madagascan legend. Det var det den berømte spåkvinnen (en Mpanandro), Miary Zos bestemor, spådde. Og da Miary Zo ble født, hadde hun øyne som glødende kull, og en dyp fascinasjon for naturen og dyrelivet som lever der. De mange dagene hun observerte dyrene og etterlignet bevegelsene deres, førte til en uunngåelig interesse for kampsport."

Hun har alltid med seg to ringhalelemurer i kamp, og i et nytt innlegg på X får vi se nærmere på henne og får vite at "MAKI betyr 'ringhalelemur' på malagassisk." Så hvis du finner plagget hun har på seg, vet du nå hva det står.