Her er eskebildet til The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Det hadde vært mange rykter om Zelda-remastere i forkant av gårsdagens Nintendo Direct, men overraskende nok hadde Nintendo større planer enn gamle rester og annonserte The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Det er et veldig unikt Zelda-spill på mange måter, spesielt siden vi ikke spiller som Link, men faktisk Zelda. I stedet er det hun som skal redde Link, og det gjør hun med en helt ny spilltilnærming.

Nå har Nintendo også sluppet et bilde av spillets forside, og du kan sjekke det ut her. Den 26. september er det tid for lansering, eksklusivt for Switch.