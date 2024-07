Her er formatet for Esports World Cup Call of Duty: Warzone-turneringen

HQ

Esports World Cup starter offisielt i morgen når de første par turneringene begynner. En av disse er Call of Duty: Warzone -arrangementet som vil se over 60 av de beste spillerne fra hele verden på vei til Riyadh, Saudi-Arabia for å kjempe om en del av en premiepott på 1 million dollar.

Med det arrangementet som kommer veldig snart, har EWC delt braketten og formatet for turneringen, og lagt ut hvordan konkurransen vil bli spredt over de tre dagene med action.

Den første dagen vil spillerne bli delt inn i tre grupper, der de 63 deltakerne vil se etter å få den beste seeding for sine respektive lag. Herfra vil de tre gruppene neste dag bytte soloseeding mot lagseeding, med syv tremannslag som kjemper mot hverandre. Herfra vil bare de 14 beste lagene gå videre, noe som betyr at hver gruppe vil miste rundt to / tre lag. Dette vil deretter legge opp den store finalen der de resterende 14 lagene vil forsøke å gjøre krav på premiepengene.

Hvem tror du kommer til å gå til topps i EWC CoD: Warzone -turneringen?