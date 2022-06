Cuphead: The Delicious Last Course viser iskald ny boss den 10 juni 2022 klokken 02:49 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Selv om vi bare er 20 dager unna lanseringen av Cuphead sin The Delicious Last Course-utvidelse var Studio MDHR villig til å vise oss litt mer av hva som venter i Summer...

Cuphead får sin egen chilisaus den 25 april 2022 klokken 10:07 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Cuphead ble enormt populært da det ble lansert i 2017, og siden den gang har det blitt lansert på alle større formater (inkludert Tesla-biler), får sin egen Netflix-serie...