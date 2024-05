Her er Ghost of Tsushima: Director's Cut sin lanseringstrailer

HQ

Akkurat i tide til utgivelsen av Ghost of Tsushima: Director's Cut for PC har Sucker Punch og Sony nå delt en lanseringstrailer som både minner oss om hvor elsket dette spillet var da det opprinnelig ble utgitt for tre år siden, og som også viser hvor flott det er.

Hvis SteamDB er noe å gå etter, ser det ut til at samuraieventyret har fått en flott start med 55 000+ samtidige spillere i skrivende stund, noe som betyr at det allerede er den femte største debuten for et Sony-spill på PC.

Sjekk ut videoen nedenfor.