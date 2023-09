Her er grunnen til at karakterene i Starfield ser livløse ut

HQ

At Bethesdas spill er fulle av figurer med mildt sagt morsomme ansikter, er litt av en vits, og selv i Starfield er ikke alle ansiktsanimasjoner perfekte. Nå har vi endelig fått en forklaring, eller i det minste en teori fra Delaney King, som har jobbet med spill som Dragon Age og God of War. Hun nevner at ulike muskler i ansiktet mangler sammentrekninger, noe som bidrar til det livløse og falske smilet som karakterene ser ut til å ha. Hun henviser også til András Arató (fra memet Hide the Pain Harold) for å utdype dette.

I en

tråd på X går hun gjennom dette, viser eksempler med bilder og viser til hvordan blant annet musculus orbicularis oculi ikke trekker seg sammen som den skal, noe som skaper karakterenes falske smil.

King sier videre: "Ansikter er vanskelige. En rekke mennesker på tvers av flere avdelinger må koordinere og ha penger og tid til å gjøre det riktig. Og sjansen for at alle kjenner til både ansiktets anatomi, ansiktsuttrykk og visuelle kommunikasjonskøer er ikke stor."