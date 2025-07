Her er gruppene for det pågående Esports World Cup Honor of Kings World Cup 2025

HQ

Det er noen få store Esports World Cup turneringer planlagt for denne uken, inkludert hoveddelen av handlingen for Honor of Kings World Cup 2025, som ser gruppespillet utvikle seg før det til slutt avsluttes senere denne uken. Med det som er tilfelle, lurer du kanskje på hvilke lag som er i de respektive gruppene, og den informasjonen kan du se nedenfor.

Gruppe A:



Blacklist International



Paws Gaming



Gen.G Esports



Boom Esports



Gruppe B:



Dominator Esports



Team Vitality



Alpha7 Esports



Loops



Gruppe C:



Twisted Minds



Nova Esports



Kagendra



Black Shrew Esport



Gruppe D:



Alpha Gaming



A.C.T. Esports Club



OG Esports



NS RedForce



Som det ser ut nå, har kampene i gruppe A og B allerede begynt, slik at Paws Gaming, Gen.G, Team Vitality, og Alpha7 har avansert til sine respektive finaler i øvre gruppe, mens Blacklist, Boom, Dominator, og Loops alle kjemper for å overleve i nedre gruppe. I dag begynner kampene i gruppe C og D.