Her er hele skifer av esportsarrangementer som tilbys på DreamHack Atlanta

Hvilken bedre måte å feire den uhyggeligste dagen på året enn å ... se en haug med esportsbegivenheter! Denne Halloween, DreamHack Atlanta vil offisielt begynne, og løper fra 31. oktober til 2. november. Ettersom vi er rundt fem uker fra denne festivalen starter, har DreamHack nå avslørt hele skifer av turneringer som vil bli omtalt på arrangementet.

Headliner er SNK World Championship 2025, som vil samle en haug med de beste Fatal Fury: City of the Wolves, The King of Fighters XV, Samurai Shodown, og Art of Fighting 3 spillere for å konkurrere om et stykke av en enorm premiepott på hele 4.1 millioner dollar.

Det andre arrangementet som er verdt å merke seg er Marvel Rivals Ignite Grand Final, som vil tilby 1 million dollar og faktisk vil løpe litt lenger enn DreamHack, da det starter 27. oktober og slutter 2. november.

Neste opp er Clash of Clans World Championship Finals hvor $ 700,000 XNUMX vil være tilgjengelig, alt mens Clash Royale League World Finals skjer også og serverer $ 500,000. Disse utgjør de virkelig store begivenhetene på festivalen, ettersom resten av turneringene har mye mindre premiepotter. Likevel, for hva du kan forvente på disse frontene, inkluderer resten av skifer følgende :



FC Pro Open Last Chance Qualifier & FC Pro Open Global Qualifier



CFB26 DreamHack Challenge



Rainbow 6 Siege X Atlanta (R6X ATL)



DreamHack Knockout



DreamHack Collegiate Invitational



Det vil også være noen andre turneringer omtalt, som den aller første 2XKO -arrangementet også.