Her er hymnen til League of Legends Worlds i 2025

Det er den tiden på året igjen hvor vi får se og lytte til lydsporet som vil definere League of Legends World Championship. Etter Linkin Park som var utøveren som ga liv til 2024s låt, har 2025-arrangementet den kinesiske artisten kjent som G.E.M. som den krediterte utøveren, alt for en låt kjent som Sacrifice.

Den er skrevet av Alex Seaver fra Mako og Sebastien Najand, og Seaver er også tekstforfatter og produsent. Sporet er mikset av Tony Maserati og mastret av Mike Bozzi på Bernie Grundman Studios, og alt sammen under ledelse av Riot Games.

Du kan se låten og den animerte musikkvideoen nedenfor, i forkant av Worlds 2025 som starter i dag (14. oktober) og varer frem til 9. november.