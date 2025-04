Her er lagene som konkurrerer i PUBG Nations Cup 2025

HQ

Det viser seg at PUBG: Battlegrounds opptreden på Esports World Cup om sommeren ikke vil være den eneste store turneringen som er planlagt for spillet i løpet av den sesongen. Det er nå bekreftet at Nations Cup snart kommer tilbake, en gang i slutten av juli og med handlingen som holdes på Olympic Handball Gymnasium i Seoul, Sør-Korea.

Når det nærmer seg, har de 24 landene som vil presentere et lag blitt kunngjort, noe som betyr at vi kjenner de forskjellige nasjonene som vil være representert i årets begivenhet.

Etter at Sør-Korea vant fjorårets arrangement og nå er forsvarende mester, er de 23 andre nasjonene som følger :



Argentina



Australia



Brasil



Canada



Kina



Kinesisk Taipei



Danmark



Frankrike



Tyskland



India



Indonesia



Japan



Malaysia



Norge



Filippinene



Polen



Spania



Sverige



Thailand



Turkiye



Storbritannia



Amerikas forente stater



Vietnam



Selv om vi fortsatt venter på bekreftelse, er en rimelig gjetning at Nations Cup vil finne sted mellom 25. og 27. juli.