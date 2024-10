Her er lagene til BLAST Premier: World Final 2024

HQ

Sesongen 2024 BLAST Premier Counter-Strike 2 er nesten over. Nå som Fall Final er avsluttet, er alle øyne rettet mot World Final i de kommende ukene, og med det arrangementet som nærmer seg, vet vi nå de åtte lagene som vil delta.

For å vinne Spring Final og IEM Katowice, Team Spirit har kvalifisert seg, for å bli kronet Fall Final mester, G2 Esports vil være til stede, ved å bli kalt PGL Major Copenhagen seirende, Natus Vincere har landet en plass, og til slutt, for deres IEM Köln-vinnende forestilling, Team Vitality vil også delta.

Når det gjelder de resterende fire sporene, går disse til de fire lagene for deres globale ledertavleposisjon, med sporene som er tildelt FaZe Clan, Mouz, Astralis, og Team Liquid.

Verdensfinalen vil finne sted mellom 30. oktober og 3. november, og vil inneholde en premiepott på 1 million dollar.