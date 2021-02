Her er månedens Pokémon Go-events

Du ser på Annonser

Vi trer inn i en ny måned, og Niantic har nylig detaljert noen av eventene som finner sted i Pokémon Go i februar. Sammen med de vanlige femstjerners raidene, Research Encounters og Spotlight-timer, vil det også være et spesielt valentinsdagsevent.

Først av alt vil du møte på elskbare Snorlax under Research Encounters fra 1. februar til 1. mars. Johtos legendariske hunder vil også dukke opp i femstjerners raids denne måneden, og det samme gjelder Latias og Latios og de tre legendariske fuglene. I Mega Raids finner vi også Mega Ampharos, Mega Houndoom, Mega Pidgeot samt Mega-utviklede versjoner av Kanto-starterne.

Det kanskje mest interessante er valentinsdags-baserte Love Cup, som finner sted mellom 8. og 15. februar i Battle League. Reglene her er at du kun kan bruke pokémon som er rosa eller røde med en CP over 1,500. Også, for å feire valentinsdagen, vil det være noen eksklusive avatar-ting tilgjengelig, og det har blitt teaset at flere lommemonstre vil debutere i Pokémon Go.

Ekans, Luvdisc, Miltank og Pikachu får også ekstra oppmerksomhet denne måneden, da de kommer til å dukke opp oftere på kartet. Du finner deres Spotlight-timer nedenfor:



Tuesday, February 2, 2021: Ekans will be in the spotlight, and you'll earn twice the XP for evolving Pokémon.



Tuesday, February 9, 2021: Miltank will be in the spotlight, and you'll earn twice the Stardust for catching Pokémon.



Tuesday, February 16, 2021: Luvdisc will be in the spotlight, and you'll earn twice the XP for catching Pokémon.



Tuesday, February 23, 2021: Pikachu will be in the spotlight, and you'll earn twice the Candy for catching Pokémon.



Alle detaljene om månedens events finner du her.