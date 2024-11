Her er når Call of Duty: Black Ops 6s tredje Zombies-kart vil debutere

HQ

Vi visste at Treyarch ville legge til et nytt Zombies kart i den første sesongen av Call of Duty: Black Ops 6, da dette ble bekreftet i veikartet for sesongen. Det var imidlertid ikke planlagt som et tillegg til sesongstart, noe som betyr at vi har ventet de siste par ukene på å høre nøyaktig når Citadelle des Morts (som det er kjent) vil komme.

Treyarch har nylig tatt til X for å bekrefte at Citadelle des Morts vil debutere i Black Ops 6 5. desember 2024, og at denne ankomsten også vil inkludere hovedoppdraget, som vil starte samtidig.

Siden denne kunngjøringen har Treyarch lagt ut noen øyeblikksbilder av det nye Zombies -kartet, noe som gir oss et glimt av Avalon landsbyen og den faktiske hovedcitadelldelen av kartet, og unødvendig å si, vi får Resident Evil 4 and Village vibes fra det så langt.

Selv om ingenting er bekreftet, med Citadelle des Morts planlagt for lansering om rundt 10 dager, kan vi sannsynligvis låse 5. desember som datoen for at Season 1: Reloaded også kommer, noe som betyr at det sannsynligvis vil være flere nye tillegg til Black Ops 6 over Multiplayer og Warzone også samme dag.