Her er alt som kommer i Call of Duty: Black Ops 6 Sesong 1

HQ

Nå som Call of Duty: Black Ops 6 har vært ute i naturen i noen uker, lurer du kanskje på hvordan Activision, Treyarch og Raven vil fortsette å holde deg underholdt og engasjert i skytespillet. Med Season 1 satt til å ankomme neste uke, har vi nå et veikart over innhold å se på, og gutt har det noe innhold planlagt.

For eksklusivt Multiplayer, de viktigste tilleggene er fem nye kart og en ferie-tema rebrand av en annen. Ved lanseringen av Season 1 kan spillerne hoppe inn i de tidligere bekreftede Hideout, Extraction, og Heirloom, og i sesongen kan de glede seg over Racket, Hacienda, og en festlig Nuketown. Det kommer også en ny Perk som heter Shadow, en ny Wildcard som heter High Roller, en ny Scorestreak som heter Hand Cannon, og tre nye moduser; Ransack, Prop Hunt og Ranked.

For Zombies er det store tilskuddet et nytt kart som heter Citadelle des Morts, som vil debutere i sesongen i desember. Det vil bli støttet av tre nye Gobblegums og regisserte moduser for Terminus og Liberty Falls for å hjelpe spillerne med å knekke det narrative påskeegget. Det bør bemerkes at dette betyr at du har frem til Season 1 kommer til å slå påskeeggene for å gjøre krav på noen sjeldne Calling Cards, da disse ellers vil være utilgjengelige.

For Warzone 2 er det store tilskuddet kartet Area 99. Urzikstan kommer også tilbake, og det samme gjør Rebirth Island. Ettersom dette også vil være integreringen av Black Ops 6 -æraen, kan Warzone -spillere se frem til Omnimovement, BO6-våpen, det nye/tilbakevendende Prestige -systemet, og i utgangspunktet alle godbitene som har vært tilgjengelige i hovedspillet. Dette vil bli støttet med Ranked spill i sesongen, og tre moduser ved lansering også; BR, Resurgence, og Plunder.

For alle Call of Duty, dvs. Black Ops 6 og Warzone, kan vi se frem til nye Operators (inkludert Peter Stormares The Replacer), tonnevis av nye våpen, balanseendringer og oppdateringer, arrangementer i løpet av sesongen, og selvfølgelig et battle pass å jobbe seg gjennom som eiere av Vault Edition i BO6 vil få tilgang til "uten ytterligere kostnader".

Sjekk ut hele veikartet for Season 1 nedenfor, samt lanseringstraileren for Warzones Area 99 -kart. Season 1 vil debutere 14. november.