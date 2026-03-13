Her er når du kan begynne å spille Crimson Desert

HQ

Crimson Desert vil lanseres allerede neste uke, 19. mars, ikke sant? Teknisk sett ja, selv om den siste informasjonen om lanseringstidspunkt fra utvikleren Pearl Abyss gjør det klart at spillet vil være mer tilgjengelig for massene den 20. mars, med mindre du planlegger å sykmelde deg neste fredag.

Det har blitt avslørt at den offisielle lanseringstiden for Crimson Desert, når du endelig kan hoppe inn i det etterlengtede RPG og begynne eventyret ditt som Kliff, er satt til kl. 23 den 19. mars, med forhåndsinnlasting planlagt til samme tid den 17. mars.

Folk lenger øst må vente senere ettersom lanseringen skjer så sent som kl. 9:00 for Sydney lokal tid 20. mars, mens spillere lenger vest vil kunne hoppe inn så tidlig som kl. 15:00 PDT 19. mars, perfekt for de som bor i Los Angeles.

For mer om Crimson Desert, ble det nylig bekreftet at spillet vil støtte Denuvo på PC ved debut, et tillegg som sannsynligvis frustrerer noen fans.