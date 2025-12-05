Her er når hver episode av Fallout: Season lander på Prime Video

HQ

Vi har blitt så vant til å se TV-serier på strømmetjenester at når en serie har et episodisk format, føles det nesten sjokkerende. Etter at Fallout kom i én serie med episoder i april 2024, kunne man kanskje trodd at det samme ville gjelde for sesong 2, men det blir slett ikke tilfelle.

Snarere vil den kommende runden med episoder debutere på ukentlig basis, og ikke engang med en premiere på flere episoder... Den første episoden debuterer på strømmetjenesten Prime Video den 17. desember, og deretter kommer det nye episoder hver eneste uke frem til den åttende og siste episoden slippes den 8. februar. Jepp, det er nesten to måneders ventetid for å se hvordan handlingen avsluttes.

Når det gjelder de nøyaktige premieredatoene for hver episode, kan du se dette nedenfor.

Fallout: Sesong 2 episode premieredatoer: