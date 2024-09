Her er programmet for gruppespillet i The International 13's Group Stage

HQ

Det er snart tid for Dota 2 fans over hele verden å stille inn og se de beste lagene konkurrere om en del av en premiepott på 2,37 millioner dollar på The International. Selv om det riktignok er mye lavere enn The International er kjent for, er det fortsatt det største arrangementet på konkurransekalenderen, og det er satt til å starte i morgen.

Med dette som tilfelle, Valve har nå delt tidsplanen for Group Stage for The International 13 og avslørt hvilke lag hver av de 16 konkurrentene vil ta på seg som en del av et forsøk på å sikre seg en Playoffs plass. Gruppene er som følger.

Gruppe A:



1W Team



Gamin Gladiators



Heroisk



Xtreme Gaming



Gruppe B:



Talon



Tundra Esports



G2 X IG



Cloud9



Gruppe C:



Falcons



Team Zero



Nouns Esports



BB Team



Gruppe D



Aurora Gaming



Team Liquid



Team Spirit



Beastcoast



Group Stage vil gå gjennom hele denne uken, med Playoffs satt til å skje neste uke.